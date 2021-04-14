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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. В ГУВД утверждают: Нурбек Токтакунов лжет

Известный юрист Нурбек Токтакунов, представляющий интересы мамы убитой Айзады Канатбековой, написал на своей странице в Facebook, что ГУВД его предупредило об ответственности за распространение ложной информации.

По словам юриста, это произошло после его выступления по делу Айзады Канатбековой.

«Ничего не бойтесь, я никого не подставлю. Скриньте мои посты по этому делу, сохраняйте видео, записывайте меня на диктофон, за свои слова я готов ответить и перед судом», — написал Нурбек Токтакунов.

Отметим, что ранее он заявил, что мама убитой Айзады Канатбековой до сих пор не признана потерпевшей.

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По словам юриста, на данный момент расследуются два уголовных дела — по факту убийства в ГУВД и халатности милиционеров в ГКНБ. Однако за пять дней ни один из следователей не допросил маму погибшей.

«Вместо того чтобы допросить маму Айзады и признать ее потерпевшей, милиция в Балыкчи ходит по соседям и просит дать погибшей характеристику. Какой смысл в этом? Айзаду убили, все остальные вопросы отпадают», — отметил он.

Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов. В итоге МВД наказало 44 сотрудника милиции, в том числе должности лишился глава ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190017/
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