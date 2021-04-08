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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады Канатбековой. Задержан еще один соучастник похищения девушки

В Бишкеке задержан еще один подозреваемый в соучастии в похищении Айзады Канатбековой. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

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Уточняется, что местонахождение 31-летнего З. Р. установлено на территории Бишкека. Он водворен в ИВС ГУВД столицы.

«Продолжаются соответствующие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по выявлению местонахождения и задержанию оставшихся подозреваемых лиц. Все необходимые меры по расследованию и оперативным мероприятиям по розыску подозреваемых будут вестись по всей строгости законодательства», — сказали в ГУВД.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека. Задержан еще один подозреваемый в похищении Айзады Канатбековой

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД столицы Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой. По его словам, милиция на протяжении трех дней не прекращала поиски девушки.

В Жогорку Кенеше также обеспокоились вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189241/
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