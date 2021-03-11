Шесть миллионов сомов ущерба. В Кыргызстан пытались незаконно ввезти автомобили

Таможенники выявили факты незаконного ввоза автомобилей, сумма причитающихся к уплате таможенных платежей составила более 6 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГТС.

По ее данным, управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил пресекло три факта незаконного ввоза автомашин — Toyota Rav 4, Hyndai Sonata и Volvо. Таможенные платежи вместе с пеней составили 4 миллиона 895 тысяч 915 сомов.

Выявили также факт недостоверного декларирования грузового авто Volvo FH12, год выпуска изменили. Причитающиеся к уплате таможенные платежи составили 1 миллион 361 тысячу 24 сома.

Факт зарегистрировали в журнале учета информации ЕРПП.