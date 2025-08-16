Россия готова наладить производство автомобилей в Кыргызстане

Москва и Бишкек обсуждают локализацию автопроизводителей России и настроены на достижение договоренностей по контрактам на поставку машин в Кыргызстан. Об этом сообщил заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на полях Кыргызско-Российского экономического форума, завершившегося в Чолпон-Ате.

По его словам, в настоящее время во всем мире наблюдается тренд по созданию производственных площадок на территории тех стран, где хотят присутствовать производители автомобилей.

«И КР, конечно, не исключение здесь. Поэтому мы ожидаем, что также на площадке будет несколько обсуждений возможной локализации российских автопроизводителей», — сказал Роман Чекушов.

Он добавил, что у РФ хорошие компетенции по легковому и грузовому автотранспорту, и заявил о настрое российской стороны договориться о ряде контрактов на поставку машин.

Ранее стало известно, что в России по итогам первого полугодия на 2,1 процента снизилось производство легковых автомобилей, в отличие от аналогичного периода прошлого года. Спад производства в июне превысил 28 процентов в сравнении с тем же месяцем 2024-го.