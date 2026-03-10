17:28
Общество

На КПП «Торугарт» ввели электронную очередь для фур. Это сократит заторы

На пункте пропуска «Торугарт» на кыргызско-китайской границе запущен пилотный проект электронной очереди для грузовых автомобилей. С ходом реализации проекта 10 марта ознакомилось руководство Государственной таможенной службы во время рабочей поездки на участок государственной границы.

По данным ведомства, система призвана упорядочить движение грузового транспорта и сократить многокилометровые заторы, которые регулярно возникали возле пункта пропуска.

В отдельные периоды длина очередей достигала до 25 километров, создавая серьезную нагрузку на дорожную инфраструктуру и ухудшая экологическую ситуацию в районе озера Чатыр-Куль.

Новая система предусматривает предварительную регистрацию грузовых автомобилей и формирование очередности их прохождения через пункт пропуска. Транспорт размещается в зоне ожидания «Кара-Булак», откуда поэтапно направляется к границе в соответствии с электронной очередью.

Проект реализуется в рамках постановления кабинета министров № 401 от 8 июля 2025 года, а также мероприятий по реализации концепции развития Таможенной службы Кыргызстана на 2026–2030 годы.

Во время рабочей поездки заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыялбек Мукашев также ознакомился с модернизацией инфраструктуры пункта пропуска. В частности, ведутся работы по строительству инспекционно-досмотрового комплекса, реконструкции административных зданий и расширению территории КПП.

Кроме того, на «Торугарте» открыли новый зал ожидания для участников внешнеэкономической деятельности, который должен улучшить условия работы для перевозчиков, представителей компаний и других участников бизнеса.
