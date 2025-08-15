17:28
Власть

«Тулпар Моторс» выпустил автомобили на сумму более 2 миллиардов сомов

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу ознакомился с деятельностью автомобильного завода «Тулпар Моторс». Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Ознакомившись с процессом сборки машин, спикер отметил: самых лучших скакунов в кыргызском языке называют «тулпар».

«Я уверен, что завод оправдает свое название и будет выпускать автомобили, соответствующие высоким стандартам качества. В свою очередь, государство готово уделять особое внимание открытию таких производственных предприятий и оказывать им всестороннюю поддержку», — сказал он.

Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что Кыргызстан, не производивший даже спичек, за пять лет преобразился в сильное государство, способное производить авто. Он заявил о необходимости работы по их реализации населению на выгодных условиях и призвал руководство завода тесно сотрудничать с государственными банками в этом направлении.

Руководство предприятия сообщило, что разработан пятилетний план расширения производства, по которому необходимы дополнительные земельные участки. Полномочному представителю президента в Чуйской области Канату Джумагазиеву, сопровождавшему торага, поручили решить вопрос.

Завод «Тулпар Моторс» запущен в прошлом году. Отмечается, что по сравнению с первым полугодием 2024-го производство увеличилось в три раза. С начала 2025 года здесь выпустили автомобилей на сумму более 2 миллиардов сомов.
