Экономика

Как «дышит» авторынок Кыргызстана: сезонные всплески и неожиданные провалы

Фото life.ru. Авторынок

Рынок автомобилей в Кыргызстане живет по своим правилам. Он реагирует не только на экономику, но и на время года, а иногда на неожиданные события. Анализ продаж за 2023-2024 годы и прогноз на 2025-й показывает — у каждого года свой «пульс». Данные обработаны с помощью системы Atlas.

24.kg
Фото 24.kg. Сезонность продаж авто в Кыргызстане

2023: один взрывной месяц


Вместо обычных весенних и летних пиков — резкий, почти единственный скачок продаж в октябре. Остальные месяцы — почти тишина. Такой «октябрьский сюрприз» на авторынке редкость. Эксперты предполагают, что причинами могли быть изменения в таможенных правилах, временные льготы на ввоз, крупные акции дилеров или резкие колебания курса валют.

По сути 2023 год является исключением из правил. Его профиль говорит о мощном, но точечном воздействии на рынок, которое не связано с традиционными сезонными циклами.

2024: возврат к классической сезонности


После аномалии 2023-го рынок вернулся к привычным циклам. Весной (март—май) наблюдалась активная покупка машин перед отпускным и дачным сезоном. Летом (июль) — новый всплеск, возможно, на деньги от урожая или сезонных заработков. Осенью — спад, так как спрос удовлетворен летом.

2025: прогноз — сжатый график


Предварительные данные говорят о возможной «передышке» рынка после бурного 2024-го. Продажи могут немного снизиться, а пики — сместиться по времени. 2025-й может стать годом умеренного снижения объемов, но с потенциальным смещением сезонных акцентов, требующих внимательного мониторинга.

Почему это важно для бизнеса


Для автодилеров, банков и страховщиков понимание сезонных колебаний — ключ к успеху. Оно помогает правильно планировать запасы машин, строить рекламные кампании, нанимать персонал в нужное время и точнее прогнозировать денежные потоки.

Справка 24.kg

Для анализа использовался инструмент ATLAS — система, которая с помощью больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта оценивает рыночную стоимость машин, недвижимости и другого имущества на заданную дату.
