Кыргызстан остается основным поставщиком новых легковых автомобилей в Россию. Об этом сообщает агентство «Автостат».

По его данным, зафиксировано значительное сокращение импорта новых легковых авто в первом полугодии 2025-го. Общий объем ввезенных машин составил 149,3 тысячи единиц, что на 63 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в страну импортировано 408,5 тысячи легковушек.

Основным поставщиком в указанный период стал Китай, на долю которого пришлось 77 процентов от общего объема импорта. КР заняла второе место с 8 процентами, за ней следуют Беларусь и Южная Корея с 4,7 процента и 4,4 процента соответственно. Замыкает пятерку лидеров Казахстан с долей 2,2 процента. На долю других стран приходится менее 1 процента импорта.

Лидером среди автомобильных брендов по объему импорта является Changan, его доля составляет 15,8 процента. В первую пятерку также вошли Geely, Haval, TANK и Toyota.