В Кыргызстане составили рейтинг самых дешевых новых автомобилей. Стоимость моделей из топ-5 колеблется от $1 тысячи 426 до $6 тысяч 475.
Разница между самой дешевой и самой дорогой машиной в списке — 4,5 раза, что, по мнению аналитиков, отражает широкую сегментацию даже в бюджетной категории.
Специалисты отмечают несколько тенденций. Во-первых, на рынке растет доля доступных электромобилей — в рейтинге сразу два EV. Во-вторых, сохраняется высокий спрос на простые и надежные модели с двигателем внутреннего сгорания, такие как Nexia и Logan.
По мере развития зарядной инфраструктуры в КР и возможного введения льгот для покупателей электрокаров их популярность может заметно вырасти. Однако бюджетные автомобили с ДВС, по прогнозам, еще долго будут занимать значительную долю рынка.
- Сведения подготовлены на основе анализа системы ATLAS, использующей искусственный интеллект и большие данные для оценки рыночной стоимости активов.