Самые доступные новые автомобили в Кыргызстане — в лидерах Nexia

В Кыргызстане составили рейтинг самых дешевых новых автомобилей. Стоимость моделей из топ-5 колеблется от $1 тысячи 426 до $6 тысяч 475.

24.kg
Фото 24.kg. Топ доступных авто в Кыргызстане
Абсолютным лидером по доступности стала Nexia, которую можно приобрести за $1 тысячу 426. На втором месте — Golf ($4 тысячи 89). Далее идут электромобиль Auchan A600 EV ($4 тысячи 625), Logan ($5 тысяч 494) и еще один электрокар — Mini EV ($6 тысяч 475).

Разница между самой дешевой и самой дорогой машиной в списке — 4,5 раза, что, по мнению аналитиков, отражает широкую сегментацию даже в бюджетной категории.

Специалисты отмечают несколько тенденций. Во-первых, на рынке растет доля доступных электромобилей — в рейтинге сразу два EV. Во-вторых, сохраняется высокий спрос на простые и надежные модели с двигателем внутреннего сгорания, такие как Nexia и Logan.

По мере развития зарядной инфраструктуры в КР и возможного введения льгот для покупателей электрокаров их популярность может заметно вырасти. Однако бюджетные автомобили с ДВС, по прогнозам, еще долго будут занимать значительную долю рынка.

  • Сведения подготовлены на основе анализа системы ATLAS, использующей искусственный интеллект и большие данные для оценки рыночной стоимости активов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/339786/
