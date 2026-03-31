ГТС Кыргызстана предупредила о мошеннических видео и поддельных документах

Государственная таможенная служба Кыргызстана предупредила о распространении ложной информации в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, ГТС не реализует товары ни со складов временного хранения, ни с других объектов таможенной инфраструктуры — ни физическим, ни юридическим лицам. Видеоматериал был создан с применением технологий искусственного интеллекта и не имеет отношения к официальной деятельности таможенных органов.

Кроме того, зафиксировано распространение поддельных документов, стилизованных под официальные бланки. В них упоминаются несуществующие процедуры и платежи, такие как «нерастаможенная сумма», «таможенный сбор» или «оформление через брокера». В ГТС заявили, что подобные документы не используются в их работе и не имеют юридической силы.

Отмечается, что подобные материалы распространяются с целью введения граждан в заблуждение и получения незаконной выгоды.

Государственная таможенная служба призывает граждан сохранять бдительность, не доверять сомнительной информации и избегать взаимодействия с неизвестными каналами и группами в мессенджерах.

Официальные сведения о деятельности таможенных органов публикуются исключительно на официальных ресурсах ведомства. В случае получения подозрительных сообщений или выявления мошенничества граждан просят незамедлительно обращаться по телефону: +996312512467.