Общество

ГТС Кыргызстана предупредила о мошеннических видео и поддельных документах

Государственная таможенная служба Кыргызстана предупредила о распространении ложной информации в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, ГТС не реализует товары ни со складов временного хранения, ни с других объектов таможенной инфраструктуры — ни физическим, ни юридическим лицам. Видеоматериал был создан с применением технологий искусственного интеллекта и не имеет отношения к официальной деятельности таможенных органов.

Кроме того, зафиксировано распространение поддельных документов, стилизованных под официальные бланки. В них упоминаются несуществующие процедуры и платежи, такие как «нерастаможенная сумма», «таможенный сбор» или «оформление через брокера». В ГТС заявили, что подобные документы не используются в их работе и не имеют юридической силы.

Отмечается, что подобные материалы распространяются с целью введения граждан в заблуждение и получения незаконной выгоды.

Государственная таможенная служба призывает граждан сохранять бдительность, не доверять сомнительной информации и избегать взаимодействия с неизвестными каналами и группами в мессенджерах.

Официальные сведения о деятельности таможенных органов публикуются исключительно на официальных ресурсах ведомства. В случае получения подозрительных сообщений или выявления мошенничества граждан просят незамедлительно обращаться по телефону: +996312512467.
Материалы по теме
Организаторы акции к 8 Марта в Бишкеке заявили о распространении ИИ-фейка на ТВ
Использовали технику без растаможки. ГТС выявила нарушения на миллионы
На КПП «Торугарт» ввели электронную очередь для фур. Это сократит заторы
Более 300 человек арестовали в Катаре за распространение фейков о войне
МВД опровергло слухи о «преступных группах под видом коммунальщиков»
Фейковые видео от имени президента появились в Сети: МВД призывает не верить
МВД предупредило о фейковых видео от имени руководства госорганов
Госагентство по защите данных заявило о рассылке ложных сообщений от его имени
В МВД выявили автора ложных сведений по делу погибшей девочки
Об очередной мошеннической схеме предупредил Национальный банк Кыргызстана
Популярные новости
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
