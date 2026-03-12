18:11
Происшествия

Использовали технику без растаможки. ГТС выявила нарушения на миллионы

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой Государственной таможенной службы выявили факты незаконного использования товаров без таможенного оформления и уплаты обязательных платежей. Об этом сообщили в ГТС.

По данным ведомства, в ходе контрольных мероприятий установлено, что ряд компаний использовали товары, находившиеся на ответственном и временном хранении, без помещения их под соответствующие таможенные процедуры.

Так, в сентябре 2025 года в адрес ОсОО «Ц.Ц.» поступила щековая дробилка весом 18,35 тонны стоимостью $64,2 тысячи. До принятия классификационного решения оборудование было размещено на ответственное хранение в Нарыне. Несмотря на вынесение решения в декабре 2025 года, товар не был оформлен под процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Проверка показала, что дробилка уже смонтирована и используется в производстве. Начисленные таможенные платежи составили 696,3 тысячи сомов.

Аналогичные нарушения выявлены и по ОсОО «Ч.Ю.». В августе–сентябре 2025 года компания получила 34 наименования товаров общим весом 88,7 тонны, которые были размещены на ответственном хранении. Однако впоследствии эти товары использовали при строительных работах без таможенного оформления. Сумма начисленных платежей составила 3,7 миллиона сомов.

Кроме того, установлено, что ОсОО «Д.Д.» применяло в строительстве товары 50 наименований общим весом 13,1 тонны, поступившие в июне и сентябре 2025 года на условиях временного хранения. Начисленные таможенные платежи составили 1,29 миллиона сомов.

ГТС
Фото ГТС

Во всех случаях составлены акты и протоколы задержания в соответствии со статьей 379 Таможенного кодекса ЕАЭС. Согласно законодательству, использование товаров, находящихся на временном хранении, влечет обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин и налогов без применения льгот.

Материалы по данным фактам переданы в Следственное управление ГТС.

По итогам проведенных мероприятий в бюджет Кыргызстана возмещено 5 миллионов 705 тысяч 550 сомов.
