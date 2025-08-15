Как купить отечественное авто без первоначального взноса, рассказали чиновники

Гарантийный фонд представил новый продукт «Унаа», который позволит приобрести автомобили отечественной сборки без первоначального взноса. Об этом сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что гарантия доступна как физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, так и юридическим лицам, осуществляющим коммерческую деятельность.

Партнерами программы выступают два государственных банка — «Элдик Банк» и «Айыл Банк».

Максимальная доля участия Гарантийного фонда — до 30 процентов от суммы финансирования.

Напомним, в мае 2024 года был утвержден порядок реализации проекта «Льготное финансирование автокредита». В проекте также участвуют «Элдик Банк» и «Айыл Банк». Им выделили по 47,1 миллиона сомов на увеличение уставного капитала для выдачи льготных кредитов на покупку отечественных авто за счет свободных остатков бюджетных средств на начало 2024 года. Проект будут реализовывать до 2028 года.