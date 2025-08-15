09:37
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Общество

Как купить отечественное авто без первоначального взноса, рассказали чиновники

Гарантийный фонд представил новый продукт «Унаа», который позволит приобрести автомобили отечественной сборки без первоначального взноса. Об этом сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что гарантия доступна как физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, так и юридическим лицам, осуществляющим коммерческую деятельность.

Партнерами программы выступают два государственных банка — «Элдик Банк» и «Айыл Банк».

Максимальная доля участия Гарантийного фонда — до 30 процентов от суммы финансирования.

Напомним, в мае 2024 года был утвержден порядок реализации проекта «Льготное финансирование автокредита». В проекте также участвуют «Элдик Банк» и «Айыл Банк». Им выделили по 47,1 миллиона сомов на увеличение уставного капитала для выдачи льготных кредитов на покупку отечественных авто за счет свободных остатков бюджетных средств на начало 2024 года. Проект будут реализовывать до 2028 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339671/
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
Как «дышит» авторынок Кыргызстана: сезонные всплески и неожиданные провалы
Кыргызстан остается основным поставщиком новых легковых автомобилей в Россию
Почти 8 тысяч предпринимателей получили гарантийную поддержку
Какой автомобиль по карману кыргызстанцам? Анализ цен на рынке
Гарантийный фонд выдал экспортерам гарантий на 77 миллионов сомов
Какие автомобили везут через Кыргызстан в Россию: топ-5 от «Автостата»
Камчыбек Ташиев подарил борцу Орозобеку Токтомамбетову Chevrolet Cobalt
Болид Михаэля Шумахера с победной «Формулы-1» продан за 16 миллионов евро
Mercedes перенесет производство самого продаваемого внедорожника GLC в США
Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
15 августа, пятница
09:23
Доллар подорожал к сому, рубль стабилизировался. Курс валют на 15 августа Доллар подорожал к сому, рубль стабилизировался. Курс в...
09:19
Самбисты из Кыргызстана завоевали три медали на Всемирных играх в Китае
09:09
Как купить отечественное авто без первоначального взноса, рассказали чиновники
08:51
Сколько и чего можно? Таможня меняет нормы ввоза товаров в Кыргызстан без пошлин
08:35
В Кыргызстане число предпринимателей, применяющих ККМ, выросло на 15 процентов