Демонтаж окон в гостинице «Иссык-Куль». Милиция возбудила уголовное дело

По факту кражи окон из гостиницы «Иссык-Куль» в Бишкеке возбуждено уголовное дело. Подозреваемые уже найдены. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Отмечается, что с заявлением в милицию 15 февраля обратился представитель управделами президента.

«Он попросил принять меры в отношении неизвестных, которые в этот же день демонтировали оконные проемы гостиницы «Иссык-Куль» и похитили их, чем нанесли материальный ущерб государственному предприятию и торгово-гостиничному комплексу», — проинформировали в милиции.

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По версии следствия, трое злоумышленников проникли на территорию гостиницы в 6.00. Личности подозреваемых установлены. Им от 23 до 25 лет. Они были задержаны оперативниками и доставлены в УВД Ленинского района, где с них было взято обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 3 марта редакции стало известно о том, что в бывшей правительственной гостинице неизвестные демонтировали почти все окна. Ни в ФУГИ, ни в управделами президента 24.kg так и не смогли прокомментировать произошедшее.