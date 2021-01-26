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Дело «Спекулянта». В связи с утратой доверия уволен сотрудник Налоговой службы

Инспектор управления Налоговой службы по Свердловскому району Бишкека уволен в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Основанием для увольнения стало его задержание в рамках досудебного производства по уголовному делу в отношении руководителей ОсОО «Спекулянт».

Напомним, межведомственная следственная группа ГКНБ и Военной прокуратуры возбудила уголовное дело по факту коррупции. По версии следствия, руководители и работники коммерческих компаний «Спекулянт» и «НТК» в сговоре с сотрудниками госорганов при покровительстве отдельных работников правоохранительных и фискальных органов организовали устойчивую коррупционную связь по ввозу на территорию Кыргызстана продуктов питания с истекшим сроком годности. Руководители ОсОО «Спекулянт» Василий Щербина и «НТК» Шахноза Якубжанова объявлены в розыск.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181253/
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