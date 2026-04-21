Борьба с коррупцией. В первом квартале 2026 года наказаны 53 сотрудника ГНС

Налоговая служба Кыргызстана подвела итоги антикоррупционной деятельности за первый квартал 2026 года.

В ведомстве сообщили, что по результатам проверок и обращений граждан к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 53 сотрудника.

За отчетный период в центральный аппарат ГНС поступило 76 обращений, касающихся действий сотрудников налоговых органов.

Среди них 38 жалоб направили граждане и налогоплательщики, еще 9 поступили в виде представлений от правоохранительных органов. Из 41 рассмотренного обращения доводы подтвердились полностью в 10 случаях, частично — в одном. В 30 ситуациях информация не подтвердилась.

32 человека получили замечания. Выговоры объявлены 14 специалистам, а четверо получили строгие выговоры. Кроме того, двоих сотрудников понизили в должностях, а один был уволен из налоговой системы.

В ведомстве также назначили 14 служебных расследований. Материалы по одному из них переданы в Генпрокуратуру для получения юридической оценки.

В территориальных подразделениях к ответственности привлекли еще семь сотрудников, допустивших нарушения этики государственного служащего или ненадлежащее исполнение своих прямых обязанностей.

Налоговая служба призывает граждан продолжать сообщать о неправомерных действиях сотрудников.