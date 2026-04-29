Экономика

Банки Кыргызстана обязали раскрывать больше данных Налоговой службе

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в ряд решений в сфере налогообложения, усилив требования к обмену информацией между банками и налоговыми органами.

Поправки касаются постановлений 2022 и 2024 годов и направлены на реализацию норм Налогового кодекса. 

Главное изменение — переход от формата «предоставления информации» к полноценному механизму двустороннего обмена данными.

Согласно обновленным правилам, банки обязаны по запросу Налоговой службы предоставлять расширенную информацию о международных денежных переводах. В перечень данных входят:

  • дата операции;
  • сумма;
  • валюта;
  • страны отправителя и получателя;
  • реквизиты сторон;
  • направление перевода;
  • агрегированные показатели по операциям.

Срок ответа на запрос увеличен до пяти рабочих дней.

Вводится электронный сервис для проверки регистрации налогоплательщиков, который банки должны использовать при работе как налоговые агенты. 

Изменения также уточняют порядок взаимодействия с платежными организациями и операторами платежных систем и требования к передаваемой информации.

Часть норм вступает в силу с 1 февраля 2026 года, остальные — через десять дней.
