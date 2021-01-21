Кыргызстанец в России забил отца до смерти. Его осудили на 10 лет

В Белгородской области России кыргызстанец до смерти забил отца чайником из-за 300 рублей, его осудили на 10 лет. Об этом пишут российские СМИ.

Инцидент случился 23 ноября 2020 года в Шебекино. 36-летний кыргызстанец не смог найти 300 рублей, которые планировал потратить на поездку к знакомой. Мужчина предположил, что деньги взял его отец.

Осужденный избил пенсионера руками, ногами и металлическим чайником. Семидесятилетний пострадавший попал в больницу, но, к сожалению, травмы оказались смертельными. Пациент скончался через несколько дней.

Суд признал мужчину виновным по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» УК РФ. Ближайшие десять лет он проведет в колонии строгого режима.