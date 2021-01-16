Контрабандные сигареты на полмиллиона сомов пытались завезти в Кыргызстан

Сотрудниками Юго-Западной таможни в Ошской области пресечена попытка ввоза в республику крупной партии контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

«Было остановлено транспортное средство марки Subaru Forester под управлением гражданина Т.Ж.О. В ходе осмотра автотранспорта был обнаружен товар — табачная продукция (сигареты) торговой марки Milano в количестве 10 тысяч пачек», — сообщили в таможне.

Отмечается, что товар общей стоимостью 650 тысяч сомов был ввезен из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС. Факт зарегистрирован в журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков. Собранные материалы переданы по подследственности.