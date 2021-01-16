11:24
USD 84.48
EUR 102.48
RUB 1.15
Происшествия

Контрабандные сигареты на полмиллиона сомов пытались завезти в Кыргызстан

Сотрудниками Юго-Западной таможни в Ошской области пресечена попытка ввоза в республику крупной партии контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

«Было остановлено транспортное средство марки Subaru Forester под управлением гражданина Т.Ж.О. В ходе осмотра автотранспорта был обнаружен товар — табачная продукция (сигареты) торговой марки Milano в количестве 10 тысяч пачек», — сообщили в таможне.

Отмечается, что товар общей стоимостью 650 тысяч сомов был ввезен из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС. Факт  зарегистрирован в журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков. Собранные материалы переданы по подследственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180175/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Более 20 тонн винограда хотели незаконно провезти через границу
Серые схемы Райымбека Матраимова. Еще два сотрудника таможни возместили ущерб
Минивэн с фальшивыми документами задержали на таможне
За вымогательство взятки задержан брат депутата Сагындыка Келдибаева
Возбуждено уголовное дело по контрабанде на Юго-Западной таможне
Цифра дня. 397,2 миллиона сомов ущерба нанесла бюджету Кыргызстана контрабанда
Таможня в пилотном режиме запустила проект «Санарип тамга»
По итогам ноября таможня впервые с начала года выполнила план по сборам
И. о. премьер-министра знает, как побороть коррупцию на таможне
В Кыргызстан незаконно ввезли авто, нанеся ущерб бюджету в 13 миллионов сомов
Популярные новости
На&nbsp;горнолыжной базе в&nbsp;Караколе скончался 12-летний подросток из&nbsp;Казахстана На горнолыжной базе в Караколе скончался 12-летний подросток из Казахстана
Глава управления внутренних расследований ГСБЭП стал фигурантом уголовного дела Глава управления внутренних расследований ГСБЭП стал фигурантом уголовного дела
Смерть ребенка на&nbsp;горнолыжной базе в&nbsp;Караколе. УВД сообщило подробности Смерть ребенка на горнолыжной базе в Караколе. УВД сообщило подробности
ГКНБ задержал кримавторитета по&nbsp;прозвищу Алтуха ГКНБ задержал кримавторитета по прозвищу Алтуха
Бизнес
&laquo;Мой Beeline&raquo;&nbsp;&mdash; приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Play Market! «Мой Beeline» — приложение № 1 в Play Market!
MegaCom расширяет охват сети&nbsp;4G MegaCom расширяет охват сети 4G
Как с&nbsp;мобильным приложением &laquo;Керемет Банка&raquo; накрыть шикарный стол в&nbsp;течение часа Как с мобильным приложением «Керемет Банка» накрыть шикарный стол в течение часа
Со&nbsp;снижением курса доллара снизился тариф на&nbsp;природный газ Со снижением курса доллара снизился тариф на природный газ
16 января, суббота
11:22
Возобновление учебы в Бишкеке. Мэрия утверждает: дезсредств в школах хватает Возобновление учебы в Бишкеке. Мэрия утверждает: дезсре...
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 января
10:41
Контрабандные сигареты на полмиллиона сомов пытались завезти в Кыргызстан
10:38
В Бишкеке 120 пациентов лечат травмы после неудачного отдыха в горах
10:15
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Самый высокий уровень в жилмассиве «Ак-Орго»