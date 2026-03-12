Пробки до 25 километров в прошлом: на КПП «Торугарт» ввели цифровую очередь

На пункте пропуска «Торугарт» внедрили систему электронной очереди для грузовых автомобилей и продолжают модернизацию КПП. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Государственная таможенная инфраструктура».
Ранее у пограничного перехода регулярно возникали заторы. Иногда длина пробок из фур достигала 25 километров. Такая ситуация перегружала дороги и негативно влияла на экологию в районе озера Чатыр-Куль.
Такой алгоритм позволяет:
- предотвратить скопление транспорта у границы;
- снизить нагрузку на подъездные пути;
- равномерно распределить поток машин;
- повысить прозрачность процедур досмотра.
Проект реализует ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» по Концепции развития службы на 2026–2030 годы.
Сейчас на КПП «Торугарт» возводят инспекционно-досмотровый комплекс и реконструируют административные здания. Для участников внешнеэкономической деятельности открыли новый комфортный зал ожидания. Все это должно ускорить прохождение грузов и усилить транзитный потенциал страны, отметили в ОАО «Государственная таможенная инфраструктура».