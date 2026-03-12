Пробки до 25 километров в прошлом: на КПП «Торугарт» ввели цифровую очередь

На пункте пропуска «Торугарт» внедрили систему электронной очереди для грузовых автомобилей и продолжают модернизацию КПП. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Государственная таможенная инфраструктура».







Ранее у пограничного перехода регулярно возникали заторы. Иногда длина пробок из фур достигала 25 километров. Такая ситуация перегружала дороги и негативно влияла на экологию в районе озера Чатыр-Куль.







Такой алгоритм позволяет:

предотвратить скопление транспорта у границы;

снизить нагрузку на подъездные пути;

равномерно распределить поток машин;

повысить прозрачность процедур досмотра.

Проект реализует ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» по Концепции развития службы на 2026–2030 годы.