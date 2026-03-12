17:18
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Общество

Пробки до 25 километров в прошлом: на КПП «Торугарт» ввели цифровую очередь

На пункте пропуска «Торугарт» внедрили систему электронной очереди для грузовых автомобилей и продолжают модернизацию КПП. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Государственная таможенная инфраструктура».

Руководство ведомства, представители профильных госорганов и местной власти посетили кыргызско-китайский участок границы для проверки работы пилотного проекта.

Ранее у пограничного перехода регулярно возникали заторы. Иногда длина пробок из фур достигала 25 километров. Такая ситуация перегружала дороги и негативно влияла на экологию в районе озера Чатыр-Куль.

Новый цифровой механизм предусматривает предварительную регистрацию большегрузов. Машины размещают в специальной зоне ожидания «Кара-Булак», откуда их поэтапно направляют к контрольно-пропускному пункту.

Такой алгоритм позволяет:

  • предотвратить скопление транспорта у границы;
  • снизить нагрузку на подъездные пути;
  • равномерно распределить поток машин;
  • повысить прозрачность процедур досмотра.

Проект реализует ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» по Концепции развития службы на 2026–2030 годы.

Сейчас на КПП «Торугарт» возводят инспекционно-досмотровый комплекс и реконструируют административные здания. Для участников внешнеэкономической деятельности открыли новый комфортный зал ожидания. Все это должно ускорить прохождение грузов и усилить транзитный потенциал страны, отметили в ОАО «Государственная таможенная инфраструктура».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365717/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент одобрил законопроект о присвоении международного статуса двум КПП
В Кыргызстане вынесли на обсуждение правила перевозки опасных грузов
Таможня раскрыла массовый подлог при ввозе авто из Китая в Кыргызстан
Парламент одобрил законопроект о присвоении международного статуса двум КПП
Два пункта пропуска на границе с Казахстаном получат статус международных
График временного закрытия КПП на границе Кыргызстана с Китаем изменился
КПП на границе с КНР будут временно закрыты
Кыргызстан внедрил электронную систему разрешений для грузоперевозок с Китаем
В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Увеличить грузооборот железных дорог до 15 миллионов тонн в год намерена КР
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
17:14
Минкульт подтвердил незаконность ремонта фасада исторического здания в Бишкеке Минкульт подтвердил незаконность ремонта фасада историч...
17:08
Пробки до 25 километров в прошлом: на КПП «Торугарт» ввели цифровую очередь
17:07
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
17:01
Мэр Бишкека поручил подготовить площадку под новую транспортную развязку
16:58
Митинги будут проводить в спецзонах. В КР предложили ужесточить закон