Усиление контроля за перемещением товаров и авто обсудили таможенники стран ЕАЭС. Этот и другие вопросы значились в повестке дня 53-го заседания объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Евразийского экономического союза, которое прошло в Бишкеке.

Фото пресс-службы ГТС КР

Участники обсудили практику классификации отдельных категорий товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, внесение изменений в декларации на товары после их выпуска, а также вопрос рассмотрения внесения изменений и дополнений в акты, регламентирующие заполнение транзитной декларации.

Особое внимание уделено совершенствованию таможенного транзита, развитию подходов к организации перевозок, а также усилению контроля за перемещением товаров и транспортных средств для личного пользования.

Также рассмотрены вопросы информационного взаимодействия между таможенными службами, функционирования технической поддержки и внедрения современных цифровых инструментов.

Обсуждены инициативы по совершенствованию нормативно-правовой базы, развитию системы управления рисками, включая применение унифицированных стоимостных индикаторов, а также актуализации методических рекомендаций в сфере таможенных экспертиз.

По итогам выработаны согласованные подходы и приняты 22 решения, направленные на единообразное применение кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.