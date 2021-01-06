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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование в Токмаке. Соцработники объяснили, почему вернули девочку матери

В Токмаке изнасилованную отчимом девочку передали не бабушке, а родной матери. Об этом 24.kg сообщила заведующая местного отдела поддержки семьи и детей Айнура Ургазиева.

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По ее словам, девочка сама решила вернуться к маме. Ранее она находилась в детском доме семейного типа.

«Девочка сама обратилась к нам, сначала она хотела к бабушке, затем передумала и решила вернуться к матери. Она угрожала тем, что сбежит из детдома, поскольку хочет к маме. Есть письменные заявления со стороны мамы и самой девочки. Никакой бабушке со стороны отчима мы ее не отдавали», — сказала Айнура Ургазиева и добавила, что семья девочки не состояла на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Помимо подростка, в семье есть еще семеро детей, родители получали пособие «уй булого комок».

«Все дети одеты, обуты, поэтому мы не проверяли эту семью, у нас не было на это оснований. С девочкой разговаривала психолог, но оценку она не смогла дать, поскольку девочка сначала говорит одно, потом другое. Подросток проявляет агрессию, потому что о ней стало известно в интернете. После выписки из РЦПЗ врачи сообщили, что дадут заключение только следователю», — добавила Айнура Ургазиева.

Напомним, что об очередном факте изнасилования несовершеннолетней 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров. По его словам, к нему обратилась бабушка. С ее слов, ребенок подвергался насилию со стороны отчима на протяжении двух лет. Об этом знала мама девочки и молчала, прикрывая своего мужа. Недавно пострадавшая все рассказала тете и бабушке. По факту случившегося идет досудебное разбирательство, несмотря на то что сама несовершеннолетняя, ее мать и тетя категорически отказались обращаться в милицию по факту изнасилования.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178975/
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