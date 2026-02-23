В Токмоке стая бездомных собак напала на детей: жители требуют принять меры

Жители Токмока обратились к городским и районным властям после случая нападения стаи бездомных собак на детей. Инцидент произошел на улице Шамсинской, 4.

Видео и сообщения очевидцев распространились в социальных сетях, вызвав общественный резонанс.

По словам местных жителей, ситуация с бездомными животными в городе ухудшается, и нападение на детей стало последней каплей. В обращении горожане подчеркивают, что проблема требует срочного вмешательства соответствующих служб.

В своем коллективном обращении жители требуют:

оперативного отлова агрессивных собак, представляющих угрозу для людей;

размещения животных в специализированных приютах с обязательным ветеринарным осмотром;

внедрения системного контроля численности бездомных животных — стерилизации, вакцинации и регистрации;

усиления ответственности владельцев домашних животных за свободный выгул и случаи, когда питомцев выбрасывают на улицу.

Горожане отмечают, что безопасность детей должна быть приоритетом, и просят власти оперативно информировать население о принимаемых мерах.