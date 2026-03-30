10:57
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Общество

В Токмоке построят новое здание для учреждения «Унаа»

В Токмоке построят новое здание для Чуй-Кеминского отдела Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава. Об этом сообщили в управлении делами президента.

Отмечается, что проект будет реализован в целях повышения качества госуслуг и улучшения условий обслуживания граждан.

Глава управделами президента Каныбек Туманбаев совместно с директором центра Тынычбеком Саидовым посетил город и ознакомился с ситуацией. Под стройку планируется выделить около 1 гектара земли.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367941/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Токмок шаарында «Унаа» мекемесинин жаңы имараты курулат
Популярные новости
30 марта, понедельник
10:56
В руководстве НТРК пояснили, почему не пропускают в эфир клипы отдельных певцов В руководстве НТРК пояснили, почему не пропускают в эфи...
10:49
Кыргызстан и Армению призывают активнее участвовать в кооперации со странам ЕАЭС
10:38
В Кыргызстан не пропустили 25 тонн лука из Казахстана из-за нарушений маркировки
10:37
В Кыргызстане появится новый оператор платежных систем: Нацбанк выдал лицензию
10:34
В Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков