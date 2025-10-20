Дело мэра Токмака. Начался суд по обвинению Максата Нусувалиева в коррупции

В Октябрьском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении бывшего мэра Токмака Максата Нусувалиева, обвиняемого в коррупции.

На скамье подсудимых также бывший глава управления муниципальной собственности, специалист по технадзору и руководители подрядной компании.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного стаьей 336 («Коррупция») УК КР.

Напомним, в начале лета 2025 года глава ГКНБ провел в мэрии Токмака совещание с руководителями местных органов власти. В первую очередь он поднял вопрос о строительстве парка, вызвавшем протесты местных жителей. Стало известно, что на рекреационную зону по результатам тендера выделено 44 миллиона сомов, из них 42 миллиона перечислено застройщику парка ООО «Аль-Кадыр-Сантехсервис».

Однако в действительности деньги были потрачены в неполном объеме, а к строительным работам отнеслись с халатностью.

За причинение ущерба государству в особо крупном размере по распоряжению Камчыбека Ташиева прямо на совещании были взяты под стражу мэр Токмака Максат Нусувалиев, начальник департамента муниципального имущества Т. у. А., исполнительный директор ООО «Аль-Кадыр-Сантехсервис» и ответственный за строительство парка культуры и отдыха К.Т.Е..