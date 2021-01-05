Беспорядки в Кербене. По факту перекрытия дороги возбуждено уголовное дело

В Аксыйском районе участники акции протеста открыли дорогу Кербен — Ала-Бука. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

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Уточняется, что дорожное движение было восстановлено накануне вечером. По факту перекрытия трассы возбуждено уголовное дело, обстановка стабильная.

Напомним, что в Кербене 7 октября состоялся митинг, на котором произошла массовая драка. В результате беспорядков погиб местный житель, еще шестеро получили различные травмы. По подозрению в совершении этого преступления был задержан Кутман Шадыбеков.

Родственники подозреваемого 2 января вышли на митинг к зданию УГКНБ Джалал-Абадской области. Через два дня они повторили акцию протеста, перекрыв трассу Кербен — Ала-Бука. Митингующие требуют отпустить задержанного под подписку о невыезде.