Общество

В Бишкеке перекроют часть улицы Ауэзова на реконструкцию

В Бишкеке с 1 апреля будет временно перекрыт участок улицы Ауэзова — от улицы Салиева до проспекта Жибек Жолу. Ограничения связаны с началом работ по реабилитации дороги.

Как сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев, в рамках проекта предусмотрены расширение проезжей части, строительство новых тротуаров, устройство современной ирригационной системы, а также укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия.

По его словам, реализация проекта направлена на повышение пропускной способности дороги, улучшение транспортной инфраструктуры и создание более комфортных условий для пешеходов и водителей.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда.
