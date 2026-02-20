15:24
Общество

В Бишкеке временно закроют участок проспекта Жибек Жолу. Схема автобусов

В столице 22 февраля с 18.00 до 6.00 23 февраля перекроют участок проспекта Жибек Жолу от улицы Буденного до улицы Курманжан Датки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, там будут проводиться работы по установке металлических конструкций надземного пешеходного перехода.

В связи с этим будет временно изменена схема движения восьми автобусных маршрутов. В частности, изменения коснутся следующих маршрутов: № 71, 21, 2, 36, 40, 48, 118, 254.

«Просим горожан в это время воспользоваться альтернативными маршрутами», — говорится в сообщении.
