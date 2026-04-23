09:07
USD 87.43
EUR 102.75
RUB 1.17
Кыргызча

«Улуулукка мамиле» аттуу руханий кербен өтөт

Улуттук рухту ойготуп, улуулукка болгон мамилени даңазалаган өзгөчө руханий кербен — «Улуулукка мамиле» иш-чарасы Ысык- Көлдө өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, иш-чара 27—28-апрелинде кербен Ысык-Көл облусунун 2 шаары жана 5 районун камтып, кеңири маданий программа менен өтөт. Иш-чаралардын алкагында көрүүчүлөрдү таасирдүү жолугушуулар, Манас айтуу, маданий көрсөтүүлөр жана мазмундуу баарлашуулар күтөт.

Бул кербен Кыргызстанда кабыл алынган «Улуттук дем — дүйнөлүк бийиктик» уңгужолу Жарлыгын ишке ашыруу максатында уюштурулууда. Иш-чара Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жана Кыргыз улуттук «Манас» театры тарабынан биргеликте өткөрүлүп, кыргыз элинин бай тарыхын, каада-салттарын жана руханий мурасын кеңири жайылтууну көздөйт.

Белгилей кетсек, «Улуулукка мамиле» кербени — улуттук баалуулуктарды даңазалаган, муундар ортосундагы байланышты бекемдеген жана жүрөктөн жүрөккө жеткен улуу руханий сапар болуп саналат.
Кароо: 69
Басууга
Теги
Кербен шаарына 29 жаштагы жаңы мэр дайындалды
Кербен шаарындагы «Караван» аэропорту атын өзгөрттү
Благотворительный фонд построит новое здание ГСВ на месте сгоревшего в Кербене
В Кербене начали строить здание межрайонного центра профилактики заболеваний
Въездная арка появилась у города Кербена в Джалал-Абадской области
Теперь с Asman Airlines можно быстро попасть еще в два города Кыргызстана
Asman Airlines совершила технический рейс по маршруту Бишкек — Кербен
Санитарно-бактериологическую лабораторию построят в Кербене: объявлен тендер
В Кербене Джалал-Абадской области построят спорткомплекс за 275 миллионов сомов
В Джалал-Абаде задержан депутат горкенеша. Призывал к захвату власти
Эң көп окулган жаңылыктар
Мектепке кабыл алуу.&nbsp;56&nbsp;миңден ашык бала биринчи класска катталды Мектепке кабыл алуу. 56 миңден ашык бала биринчи класска катталды
Садыр Жапаров: &laquo;Чакан ГЭСтер КР&nbsp;энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты&raquo; Садыр Жапаров: «Чакан ГЭСтер КР энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты»
Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24&nbsp;ардагери калды Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24 ардагери калды
Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет
23-апрель, бейшемби
09:00
Бүгүн Бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү белгиленет Бүгүн Бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү бел...
08:30
«Улуулукка мамиле» аттуу руханий кербен өтөт
08:00
XVII КИТЕП FEST — 2026: Бүгүн эл аралык китеп фестивалы башталат
07:45
Криштиану Роналду уулу менен бир командада ойношу мүмкүн
22-апрель, шаршемби
17:30
23-апрелге карата аба ырайы
16:55
Бишкекте Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери 103 жашында дүйнө салды
16:15
Туризм фондунда 90 миллион сомдук коррупциялык схема аныкталды
15:47
«Манас аэропорту» унаа жолунда жарыктандыруу системасы жаңыланууда
15:20
«Элдик Банк» ШКУ БАБ төрагасы статусунда эл аралык делегацияларды кабыл алды