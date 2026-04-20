Общество

На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт временно ограничили движение транспорта

В Боомском ущелье временно ограничили движение транспорта

В Боомском ущелье на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт с 20 по 30 апреля будут временно ограничивать движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «Кыргызавтожол-Түндүк».

По ее данным, на 130-м километре в Боомском ущелье ежедневно с 9.00 до 16.00 будут спускать камни. В это время движение транспорта будут временно ограничивать.

Дорогу будут частично перекрывать, пропуская машины по одной полосе. Каждые 15-20 минут работы по сбросу камней будут приостанавливаться для пропуска автомобилей.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, заранее планировать маршрут и строго соблюдать Правила дорожного движения.
