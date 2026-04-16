Общество

В Боомском ущелье временно ограничат движение из-за спуска камней

ГП «НК Кыргыз темир жолу» предупредило о проведении работ по спуску опасных камней в Боомском ущелье.

По данным компании, работы пройдут 20-24 апреля на 129-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт.

В этот период движение будет частично ограничено. С 10.00 до 16.00 дорогу будут перекрывать сотрудники ГУОБДД, транспорт направят по одной полосе.

Отмечается, что при скоплении более 30-40 автомобилей работы временно приостанавливаются для пропуска транспорта.

Водителей просят заранее планировать маршрут.

Работы проводятся для обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта.
