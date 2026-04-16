В Боомском ущелье временно ограничат движение из-за спуска камней

ГП «НК Кыргыз темир жолу» предупредило о проведении работ по спуску опасных камней в Боомском ущелье.
По данным компании, работы пройдут 20-24 апреля на 129-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт.
В этот период движение будет частично ограничено. С 10.00 до 16.00 дорогу будут перекрывать сотрудники ГУОБДД, транспорт направят по одной полосе.
Отмечается, что при скоплении более 30-40 автомобилей работы временно приостанавливаются для пропуска транспорта.
Водителей просят заранее планировать маршрут.
Работы проводятся для обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта.