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Происшествия

Массовые беспорядки в Кербене. Сторонники задержанного перекрыли трассу

В Аксыйском районе родственники и сторонники задержанного после массовых беспорядков в Кербене перекрыли трассу. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что на акции протеста на трассе Кербен — Ала-Бука собралось более 100 человек. Охрану общественного порядка осуществляют сотрудники милиции.

Напомним, в Кербене 7 октября прошел митинг, где произошла массовая драка. В результате беспорядков погиб местный житель, еще шестеро получили различные травмы. По подозрению в совершении этого преступления был задержан Кутман Шадыбеков. Родственики подозреваемого 2 января вышли на митинг к зданию УГКНБ Джалал-Абадской области. Сегодня они повторили акцию протеста. Митингующие требуют отпустить задержанного под подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178833/
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