Из-за визита делегации Того в Бишкеке перекроют дороги. Где ждать ограничения

В Бишкеке и Чуйской области 28-30 апреля введут временные ограничения движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.
Ограничения связаны с рабочим визитом председателя Совета министров Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе.
По данным ведомства, движение будет временно перекрываться во время проезда официальной делегации.
Ограничения коснутся следующих маршрутов:
- от международного аэропорта «Манас» на улице Фучика до проспекта Чуй;
- проспекта Чуй;
- улицы Жусупа Абдрахманова;
- проспекта Манаса.
В ГУОБДД призвали водителей учитывать изменения при планировании маршрутов и по возможности выбирать альтернативные пути.