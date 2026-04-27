Общество

Из-за визита делегации Того в Бишкеке перекроют дороги. Где ждать ограничения

В Бишкеке и Чуйской области 28-30 апреля введут временные ограничения движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Ограничения связаны с рабочим визитом председателя Совета министров Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе.

По данным ведомства, движение будет временно перекрываться во время проезда официальной делегации.

Ограничения коснутся следующих маршрутов:

  • от международного аэропорта «Манас» на улице Фучика до проспекта Чуй;
  • проспекта Чуй;
  • улицы Жусупа Абдрахманова;
  • проспекта Манаса.

В ГУОБДД призвали водителей учитывать изменения при планировании маршрутов и по возможности выбирать альтернативные пути.
