Из-за визита делегации Того в Бишкеке перекроют дороги. Где ждать ограничения

В Бишкеке и Чуйской области 28-30 апреля введут временные ограничения движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Ограничения связаны с рабочим визитом председателя Совета министров Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе.

По данным ведомства, движение будет временно перекрываться во время проезда официальной делегации.

Ограничения коснутся следующих маршрутов:

от международного аэропорта «Манас» на улице Фучика до проспекта Чуй;

проспекта Чуй;

улицы Жусупа Абдрахманова;

проспекта Манаса.

В ГУОБДД призвали водителей учитывать изменения при планировании маршрутов и по возможности выбирать альтернативные пути.