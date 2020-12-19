Изнасилование 15-летней в Токмаке. Девочку передадут ее бабушке

До окончания следственных мероприятий, а также медицинской и психологической реабилитации 15-летняя девочка из Токмака, пережившая насилие, будет жить и воспитываться у своей бабушки. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

«Управлением труда и социального развития​ Токмока разработан индивидуальный план по защите ребенка и работе​ с семьей, который будет рассмотрен на Комиссии по делам детей при мэрии», — сообщили в министерстве.

В ведомстве отмечают, что сотрудники из управления 5 декабря участвовали в совместном с милиционерами выезде на место происшествия. Уточняется, что семья состоит на учете как неблагополучная и малообеспеченная.

«При выяснении обстоятельств семейной ссоры​ от старшей дочери семьи стало известно о сексуальном насилии над ней со стороны отчима. Также выявлено, что родители девочку вывели из школы в третьем классе, представив справку со школы Кеминского района. В семье воспитывается восемь детей, младший является грудным ребенком. На момент выявления отношения матери с ребенком​ были не стабильны, у ребенка отмечалось напряженное морально-психологическое состояние», — говорится в сообщении.

В министерстве также отмечают, что при рассмотрении случившегося по рекомендации психолога был привлечен психиатр, по направлению которого девочка была принята в Республиканский центр психического здоровья, где сегодня она получает лечение.

Напомним, об очередном факте изнасилования несовершеннолетней 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров. По его словам, к нему обратилась бабушка. С ее слов, ребенок подвергался насилию со стороны отчима на протяжении двух лет. Об этом знала мама девочки и молчала, прикрывая своего мужа. Недавно пострадавшая все рассказала тете и бабушке. Они вызвали милицию. Позже в ГУВД Чуйской области сообщили, что по факту случившегося идет досудебное разбирательство, несмотря на то что сама несовершеннолетняя, ее мать и тетя категорически отказались обращаться в милицию по факту изнасилования.