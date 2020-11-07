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Осужденных, которые сфотографировали Алмазбека Атамбаева, поместили в изолятор

Осужденных, которые сфотографировали Алмазбека Атамбаева на территории ИК № 47, поместили в штрафной изолятор на 15 суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН.

По ее данным, фотографию сделали 5 ноября, когда бывший президент после вечерней проверки находился на административной территории исправительной колонии № 47 и беседовал с другими осужденными.

В ходе проверки нашли и изъяли сотовый телефон, принадлежащий 26-летнему осужденному К.Б., который приговорен к 3 годам лишения свободы. Установили также причастность 24-летнего осужденного.

Их водворили в штрафной изолятор.

Отметим, вчера в социальных сетях появилась фотография бывшего президента Алмазбека Атамбаева, прогуливающегося по двору исправительной колонии № 47.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/172298/
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