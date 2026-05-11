Служба ветеринарного и фитосанитарного надзора провела мониторинг скотного рынка «Прогресс», расположенного в Узгенском районе Ошской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Фото пресс-службы Минсельхоза. Мониторинг скотного рынка «Прогресс» провела Служба ветеринарного надзора

Указано, что на этот скотный рынок ежедневно поступает около 520 голов крупного рогатого скота, 320 лошадей и порядка 900 голов мелкого рогатого скота.

В ходе мониторинга было установлено, что около 70 процентов поступающего скота обеспечено ушными бирками.

По ветеринарным сопроводительным документам (с ветеринарным сопроводительным документом формы № 1) поступает 40 процентов животных. В электронном формате оформлено 10 процентов ветеринарных сопроводительных документов.

Животные на рынок «Прогресс» в основном доставляются из Алайского, Чон-Алайского и Кара-Кулжинского районов Ошской области, а также из Джалал-Абадской и Таласской областей, добавили в ведомстве.