08:59
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Мониторинг скотного рынка «Прогресс» провела Служба ветеринарного надзора

Служба ветеринарного и фитосанитарного надзора провела мониторинг скотного рынка «Прогресс», расположенного в Узгенском районе Ошской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

пресс-службы Минсельхоза
Фото пресс-службы Минсельхоза. Мониторинг скотного рынка «Прогресс» провела Служба ветеринарного надзора

Указано, что на этот скотный рынок ежедневно поступает около 520 голов крупного рогатого скота, 320 лошадей и порядка 900 голов мелкого рогатого скота.

В ходе мониторинга было установлено, что около 70 процентов поступающего скота обеспечено ушными бирками.

По ветеринарным сопроводительным документам (с ветеринарным сопроводительным документом формы № 1) поступает 40 процентов животных. В электронном формате оформлено 10 процентов ветеринарных сопроводительных документов.

Животные на рынок «Прогресс» в основном доставляются из Алайского, Чон-Алайского и Кара-Кулжинского районов Ошской области, а также из Джалал-Абадской и Таласской областей, добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373241/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
На столичном скотном рынке усилены меры санитарной безопасности
Бакыт Торобаев: Мы закроем все скотные рынки, не соответствующие требованиям
На новом скотном рынке в пригороде Бишкека разъяснили правила забоя по шариату
Скотный рынок в Токмоке закроют с 1 января
На скотных рынках усилен ветеринарный контроль
Убойный пункт «Жантай» закрыли по многочисленным жалобам граждан
В Бишкеке открылся новый скотный рынок «Алтын-Казык»
В Первомайском районе Бишкека завершается строительство нового скотного рынка
Бишкек закрывает старые скотные рынки: все торговцы переезжают на новый базар
В Бишкеке строят современный скотный рынок
Популярные новости
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
11 мая, понедельник
08:44
Готовьте вопросы. Мэр города Ош анонсировал график своих встреч с населением Готовьте вопросы. Мэр города Ош анонсировал график свои...
08:26
Мониторинг скотного рынка «Прогресс» провела Служба ветеринарного надзора
08:11
На затопленный город жалуются бишкекчане, мэрия винит во всем мусор
07:42
В Нарынской области произошло землетрясение интенсивностью 3 балла
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 мая, воскресенье
21:45
Из-за камнепада на трассе Бишкек — Ош ограничили движение фур
21:29
Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
21:10
В Бишкеке горячую воду подключат в течение 3–4 дней — мэрия
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 мая: немного похолодает
19:00
Афиша Бишкека на неделю: концерты, спектакли и выставки