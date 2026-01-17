Опять непристойные фото. Мать одного из детей Илона Маска подала в суд на xAI

Мать одного из детей Илона Маска подала в суд на его компанию из-за фото, сделанных чат-ботом Grok. Как заявила Эшли Сент-Клэр телеканалу NBC, ИИ принадлежащей Маску компании xAI создал ряд ее фото, на которых она изображена либо ребенком в откровенном бикини, либо взрослой, но в эротических позах.

Женщина требует от компании выплатить штраф, возместить ей моральный ущерб за пережитое унижение и удалить снимки.

В свою очередь xAI подала встречный иск о нарушении пользовательского соглашения, где указано, что все разногласия должны решаться в судах Техаса. Эшли Сент-Клэр же подала свой иск в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что соцсеть X ограничила функционал, позволявший с помощью нейросети Grok генерировать откровенные изображения реальных людей.

Напомним, в Малайзии и Индонезии Grok уже заблокировали за создание дипфейков интимного характера. Власти Великобритании также грозились принять меры против нейросети.

Генпрокурор Калифорнии Роб Бонта начал расследование. По данным прокуратуры, «более половины из 20 тысяч изображений, созданных xAI с Рождества до Нового года, изображали людей, в том числе, по всей видимости, детей, с минимумом одежды».