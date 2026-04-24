Пронзительно и страшно. Определены лучшие фото 2025 года World Press Photo

Определены лучшие фотографии 2025 года по версии World Press Photo. Выбор победителей проходил по региональному принципу.
Снимком года стала работа американского фотографа Кэрол Гузи, запечатлевшей задержание мигранта из Эквадора агентами Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).
Также финалистами конкурса стали Сабер Нуралдин, снявший как палестинцы забираются на грузовик с гуманитарной помощью, въезжающий в сектор Газа, и Виктор Блу, показавший гватемальских женщин во время суда над бывшими сотрудниками гражданской обороны, приговоренными к 40 годам тюремного заключения за изнасилования и преступления против человечности.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе и Океании победителем стал Тайрон Сиу с фото мужчины у охваченного огнем жилого комплекса в Гонконге, где осталась его жена, а в категории «Истории» награжден Аарон Фавила, снявший молодоженов в затопленной церкви на Филиппинах.
В Европе победил Рой Галиц, снявший самку белого медведя на туше кашалота возле Шпицбергена.
В Северной и Центральной Америке лучшее фото сделал Итан Своуп во время одного из самых разрушительных пожаров в истории Калифорнии.
В Южной Америке отмечена работа Тадео Бурбона, сфотографировавшего задержание священника во время протеста пенсионеров в Буэнос-Айресе.
В Африке Халден Крог снял пронзительный кадр застреленной в рамках программы регулирования численности популяции семьи слонов в заповеднике Санго (Зимбабве).
В Западной, Центральной и Южной Азии победил Нарендра Шрестха, показавший охваченный огнем во время массовых протестов правительственный комплекс Сингха Дурбар в Катманду.