Общество

Свободно падающего человека на фоне Солнца запечатлел астрофотограф из США

Американский астрофотограф Эндрю Маккарти опубликовал фото, на котором на фоне раскаленной поверхности Солнца запечатлен парящий в небе парашютист и музыкант Габриэль С. Браун.

Эндрю Маккарти назвал снимок «Падением Икара». Напомним, согласно древнегреческому мифу, Икар нарушил наставление своего отца и на крыльях из перьев и воска подлетел слишком близко к солнцу. В результате воск растаял, крылья распались, и Икар упал в море.

Фото «Падение Икара» было сделано 8 ноября в Аризоне. Для его создания потребовались недели подготовки и шесть попыток. Прыжок был выполнен с самолета с высоты 1 тысяча 70 метров, а расстояние до камеры составляло 2 тысячи 440 метров.

Сам Эндорю Маккарти отметил, что фото теперь входит в его личный топ‑5.
https://24.kg/obschestvo/351086/
просмотров: 535
