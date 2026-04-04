Завораживающе красиво. NASA продолжает показывать уникальные фото Земли

NASA показало очередную серию уникальных фотографий Земли, снятых в ходе миссии Artemis II, летящей к Луне.

Снимки сделаны командиром корабля Ридом Уайзманом на расстоянии около 70 тысяч километров от Земли. На некоторых фото наша планета видна целиком и можно даже рассмотреть полярное сияние и производимую человечеством электрическую активность.

Последний раз Землю целиком из глубокого космоса люди снимали в 1972 году во время миссии «Аполлон-17».

Фото астронавта Рида Уайзмана

Сверхтяжелая ракета SLS с космическим кораблем Orion стартовала в ночь на 2 апреля. В ночь на 3 апреля Orion перешел на транслунную траекторию и отправился в сторону Луны.

Программа Artemis направлена на создание устойчивого присутствия человека на Луне и подготовку к будущим миссиям на Марс. Текущий этап готовит почву для высадки людей на поверхность спутника в рамках миссии Artemis III. Успешный запуск в 2026 году подтверждает надежность ракеты-носителя SLS и систем жизнеобеспечения корабля Orion в условиях радиации и вакуума глубокого космоса.

Ранее, в конце 2022 года, NASA провело беспилотное испытание Artemis I, в ходе которого Orion провел в космосе 25 суток.