Завораживающе красиво. NASA продолжает показывать уникальные фото Земли

NASA показало очередную серию уникальных фотографий Земли, снятых в ходе миссии Artemis II, летящей к Луне.

Снимки сделаны командиром корабля Ридом Уайзманом на расстоянии около 70 тысяч километров от Земли. На некоторых фото наша планета видна целиком и можно даже рассмотреть полярное сияние и производимую человечеством электрическую активность.

Последний раз Землю целиком из глубокого космоса люди снимали в 1972 году во время миссии «Аполлон-17».

астронавта Рида Уайзмана
Фото астронавта Рида Уайзмана

Сверхтяжелая ракета SLS с космическим кораблем Orion стартовала в ночь на 2 апреля. В ночь на 3 апреля Orion перешел на транслунную траекторию и отправился в сторону Луны.

Программа Artemis направлена на создание устойчивого присутствия человека на Луне и подготовку к будущим миссиям на Марс. Текущий этап готовит почву для высадки людей на поверхность спутника в рамках миссии Artemis III. Успешный запуск в 2026 году подтверждает надежность ракеты-носителя SLS и систем жизнеобеспечения корабля Orion в условиях радиации и вакуума глубокого космоса.

Ранее, в конце 2022 года, NASA провело беспилотное испытание Artemis I, в ходе которого Orion провел в космосе 25 суток.
Материалы по теме
Спор вокруг 16,5 гектара в Чуйской области: дело о земле сироты пересмотрят
Астронавты показали, как выглядит Земля с расстояния 70 тысяч километров
Старт миссии Artemis. NASA впервые за 53 года отправило астронавтов к Луне
Впервые за полвека: NASA отправит четырех астронавтов к Луне 1 апреля
В Бишкеке предлагают изменить правила выкупа земли под строительство многоэтажек
Кыргызстан меняет правила распределения госземель
Более миллиарда человек могут потерять землю и жилье в ближайшие пять лет
Депутат: Из-за размыва берегов реки Чуй страна теряет приграничные земли
Облет Луны. В NASA заявили о переносе миссии из-за неисправности ракеты
Продали чужую землю за $200 тысяч: в Бишкеке задержан мошенник
Астронавты показали, как выглядит Земля с&nbsp;расстояния 70&nbsp;тысяч километров Астронавты показали, как выглядит Земля с расстояния 70 тысяч километров
Какого цвета будут смартфоны линейки iPhone 18&nbsp;Pro от&nbsp;Apple, узнали инсайдеры Какого цвета будут смартфоны линейки iPhone 18 Pro от Apple, узнали инсайдеры
&laquo;Школа&nbsp;21&raquo;: бесплатное IT-обучение запускается в&nbsp;июле «Школа 21»: бесплатное IT-обучение запускается в июле
В&nbsp;Китае завершили строительство подводного участка железнодорожного тоннеля В Китае завершили строительство подводного участка железнодорожного тоннеля
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
