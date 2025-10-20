Фото дня. Дитя снежного барса: история Салимы в кадре Ивана Ряскова

В социальных сетях фотограф Иван Рясков поделился последней работой в рамках проекта «40 женщин» — фотографией девочки, укутанной в шерсть снежного барса.
Захватывающий кадр сопровождался уникальным взглядом ребенка и его предысторией.
Художник сообщил 24.kg, что это не просто снимок, а многогранная история о безопасности детей, мире глухонемых и любви матери к ребенку.
Теперь он сам занесен в Красную книгу.
Мы живем в эпоху,
где ребенок становится редким видом.
Как ребенок снежного барса,
она вглядывается в этот мир с настороженностью.
Она смотрит на нас,
словно знает:
мир — больше не территория человечности» — гласит официальное заявление Ивана Ряскова.
По его словам, на первой фотографии девочка закутана полностью в шкуру барса — правда, не настоящую, а имитацию. Барс — редкий, охраняемый, исчезающий.
Художник хотел показать, что и этот ребенок тоже как редкий вид, хрупкий и уязвимый.
«Я заложил историю о краснокнижном ребенке. На девочек идет охота в Кыргызстане. Несколько раз на улице я натыкался на объявления: «Пропала девочка». Потом видел все эти новости с изнасилованиями, убийствами. И вот тут подсознательно эти истории отразились на том, что родился этот кадр», — прокомментировал он.
Модель в кадре — девочка по имени Салима. Она родилась глухонемой в глухонемой семье.
Когда ей было шесть месяцев, ее удочерила тетя. При поддержке первой леди Айгуль Жапаровой Салима получила государственную квоту на установку имплантов.
«По сути, мы уже живем в эпоху киберпанка — он здесь, среди нас. У девочки два черепных импланта с двух сторон, и благодаря им она может слышать мир и говорить с нами. Она очень стеснялась показывать нам свои «ушки». Мы ее задобрили, она раскрылась. А так она всю дорогу говорила: «Уят, нельзя показывать» и надевала шапку», — отметил Иван.
Как сообщил художник, девочка заговорила с ним, как с родным человеком и, на удивление матери, быстро раскрылась.