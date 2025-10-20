Фото дня. Дитя снежного барса: история Салимы в кадре Ивана Ряскова

В социальных сетях фотограф Иван Рясков поделился последней работой в рамках проекта «40 женщин» — фотографией девочки, укутанной в шерсть снежного барса.

Захватывающий кадр сопровождался уникальным взглядом ребенка и его предысторией.

Художник сообщил 24.kg, что это не просто снимок, а многогранная история о безопасности детей, мире глухонемых и любви матери к ребенку.

«Человек, который называл себя венцом природы.

Теперь он сам занесен в Красную книгу.

Мы живем в эпоху,

где ребенок становится редким видом.

Как ребенок снежного барса,

она вглядывается в этот мир с настороженностью.

Она смотрит на нас,

словно знает:

мир — больше не территория человечности» — гласит официальное заявление Ивана Ряскова.

По его словам, на первой фотографии девочка закутана полностью в шкуру барса — правда, не настоящую, а имитацию. Барс — редкий, охраняемый, исчезающий. Художник хотел показать, что и этот ребенок тоже как редкий вид, хрупкий и уязвимый.

«Я заложил историю о краснокнижном ребенке. На девочек идет охота в Кыргызстане. Несколько раз на улице я натыкался на объявления: «Пропала девочка». Потом видел все эти новости с изнасилованиями, убийствами. И вот тут подсознательно эти истории отразились на том, что родился этот кадр», — прокомментировал он.

Модель в кадре — девочка по имени Салима. Она родилась глухонемой в глухонемой семье.

Когда ей было шесть месяцев, ее удочерила тетя. При поддержке первой леди Айгуль Жапаровой Салима получила государственную квоту на установку имплантов.

«По сути, мы уже живем в эпоху киберпанка — он здесь, среди нас. У девочки два черепных импланта с двух сторон, и благодаря им она может слышать мир и говорить с нами. Она очень стеснялась показывать нам свои «ушки». Мы ее задобрили, она раскрылась. А так она всю дорогу говорила: «Уят, нельзя показывать» и надевала шапку», — отметил Иван.

Как сообщил художник, девочка заговорила с ним, как с родным человеком и, на удивление матери, быстро раскрылась.

«Я сравниваю ребенка со снежным барсенком и ее маму со снежным барсом. Она, по сути, героиня: вытащила ребенка из глухонемой семьи, забрала, когда от него отказались, посвятила последние пять лет жизни, чтобы вернуть ребенку слух, голос и социализировать его, чтобы у него была полноценная жизнь. Я смотрю на эту фотку, и она как детеныш, прячущийся в шерсти матери, выглядывает с настороженностью. Она смотрит на людей и сканирует их. Мне повезло стать человеком, которого она сразу подпустила к себе», — заключил Иван Рясков.