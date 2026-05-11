Общество

На затопленный город жалуются бишкекчане, мэрия винит во всем мусор

Обильные осадки, которые в последние дни происходят в Бишкеке, стали причиной затопления улиц и дорог. В социальных сетях массово жалуются на невозможность передвигаться и бездействие коммунальных служб. Пользователи делятся видео и фото.

В мэрии нашли виновных в происходящем коллапсе. Одной из главных причин затоплений и засоров арычных сетей является мусор, пояснила в ответ на жалобы пресс-служба мунипалитета.

Из-за этого и возникают подтопления улиц и дворов, заявили чиновники.

«Убедительно просим жителей и гостей города соблюдать чистоту и не выбрасывать мусор в арыки.
В настоящее время городские службы и специалисты ведут работы по устранению последствий затоплений и очистке арычных систем. Дорогие горожане! Только совместными усилиями мы сможем сохранить город чистым и безопасным», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что, согласно прогнозу синоптиков, дождливая погода в Бишкеке сохранится и в ближайшие дни.
