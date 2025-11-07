08:13
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Без шанса на мандат. Скандальный экс-чиновник тоже оказался на фото с Кольбаевым

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов приняла решение отказать в регистрации Кудрету Тайчабарову, выдвинувшему свою кандидатуру в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 19 в порядке самовыдвижения.

из архива
Фото из архива. Кудрету Тайчабарову отказано в регистрации кандидатом в депутаты парламента

Отмечается, что накануне состоялось заседание рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, представленных кандидатами и политическими партиями.

Установлено, что Кудрет Тайчабаров не соответствует установленным законом требованиям к кандидатам в депутаты.

Согласно справке Главного управления уголовного розыска МВД от 5 ноября 2025 года и результатам мероприятий, проведенных 3 ноября, Кудрет Тайчабаров 4 ноября в ходе допроса в качестве свидетеля подтвердил, что именно он изображен на фотографии, сделанной в 2021-м в кафе-баре Blonder Pub в Бишкеке, где находился вместе с известным лидером организованной преступной группы Камчи Кольбаевым.

В справке МВД указано, что Кудрет Тайчабаров имел близкие связи с лидером ОПГ, в связи с чем был поставлен на оперативный учет как лицо, «имеющее отношение к организованной преступной группе».

20 марта 2024 года Тайчабаров назначен главой фонда. В 2020-м после смены власти он стал гендиректором СЭЗ «Бишкек».

За два года на госслужбе чиновник не раз оказывался в центре скандала за свои высказывания. В публикации в Facebook он написал, что 30 процентов кыргызстанок, которые находятся в Турции, — секс-работницы. Это вызвало шквал критики в его адрес, пользователи и паблики в соцсетях призвали Кудрета Тайчабарова не обобщать и не забывать, как он сам получил должность руководителя госпредприятия.

Кудрет Тайчабаров также запомнился тем, что попал в аварию. В ДТП пострадал 21-летний парень. Глава СЭЗ «Бишкек» заявил, что молодой человек не знает Правил дорожного движения. Мать пострадавшего обвинила его во лжи. С должности гендиректора СЭЗ Тайчабаров ушел в январе 2023 года. Свое решение объяснил тем, что устал.

Ранее ЦИК также отказала в регистрации Ильясу Амангазиеву, который выдвигался кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 25. Согласно справке Главного управления уголовного розыска МВД, представлена фотография, на которой он запечатлен вместе с криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым.

Досрочные выборы депутатов парламента восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
