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Адвокаты журналиста Бобомурода Абдуллаева пожаловались в Генпрокуратуру на ГКНБ

Адвокаты гражданина Узбекистана, журналиста Бобомурода Абдуллаева обратились в Генпрокуратуру с жалобой на ГКНБ. Об этом 24.kg сообщила Наталья Котик, одна из юристов, представляющих его интересы.

По ее словам, ГКНБ не имел права высылать узбекистанца, поскольку он не отзывал свое заявление на предоставление статуса беженца. Кроме того, адвокаты подали в суд на действия сотрудников ведомства за незаконное задержание журналиста.

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения он не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Его задержали по запросу властей Узбекистана. Решением суда Бобомурода Абдуллаева взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ. Затем он был передан властям Узбекистана. В Ташкенте его отпустили под подписку о надлежащем поведении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163311/
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