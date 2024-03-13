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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Задержание 11 журналистов. CPJ призывает немедленно снять обвинения

Власти Кыргызстана должны немедленно снять обвинения с нынешних и бывших сотрудников Temirov Live, освободить всех восьмерых задержанных журналистов и прекратить репрессии против независимой прессы. Об этом заявил Комитет по защите журналистов (CPJ).

Во вторник Первомайский районный суд Бишкека продлил на два месяца срок предварительного заключения директору Temirov Live Махабат Тажибек кызы, нынешним и бывшим работникам издания Айке Бейшекеевой, Азамату Ишенбекову, Сайпидину Султаналиеву, Актилеку Капарову, Тыныстану Асыпбекову, Жоодару Бузумову и Максату Тажибек уулу.

Из-под стражи отпустили Акыла Орозбекова и Жумабека Турдалиева. Ранее также стало известно, что Сапар Акунбеков отпущен под домашний арест.

Все 11 человек по-прежнему обвиняются в подстрекательстве к массовым беспорядкам, что влечет за собой тюремное заключение сроком до восьми лет по части  3 статьи 278 Уголовного кодекса.

«Массовое задержание журналистов, связанных с расследовательским изданием Temirov Live, является символом усиливающегося кризиса свободы прессы в Кыргызстане. Продлевая срок их заключения, власти страны демонстрируют свое намерение продолжать этот репрессивный курс», — заявила координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288939/
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