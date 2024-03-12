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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Задержание 11 журналистов. Айке Бейшекеева оставлена под стражей до мая

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня рассматривается мера пресечения в отношении 10 арестованных журналистов.

Под стражей до мая оставили Айке Бейшекееву. «Мы простые журналисты, выполняем свою работу и не связаны с политиками, ОПГ. Никаких государственных переворотов мы не устраивали и не собираемся устраивать» — сказала в суде сотрудница Temirov Live Айке Бейшекеева.

Ранее меру пресечения также продлили Азамату Ишенбекову, Жоодару Бузумову. Под стражей также оставлен журналист «Арча Медиа» Сайпидин Султаналиев. В зал заседаний также завели Актилека Капарова и Максата Тажибек уулу.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.

Сегодня стало известно, что Сапар Акунбеков отпущен под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288836/
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