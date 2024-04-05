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Общество

Дело Temirov Live. Сайпидину Султаналиеву продлили срок ареста до 12 мая

Журналисту-расследователю Сайпидину Султаналиеву продлили срок ареста с содержанием в столичном СИЗО-1 до 12 мая. Решение вынес Бишкекский городской суд.

Адвокат ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест, поясняя, что у подозреваемого проблемы с сердцем, он единственный кормилец в семье, у него трое несовершеннолетних детей, один из которых нуждается в дорогостоящем лечении. Однако суд не учел эти доводы.

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Задержание 11 журналистов. CPJ призывает немедленно снять обвинения

Сайпидин Султаналиев — один из 11 сотрудников СМИ, арестованных в январе этого года. Всех их обвиняют в призывах к массовым беспорядкам и насилию над гражданами.

Напомним, 16 января работники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Двоих ранее арестованных журналистов отпустили из-под стражи. Под домашний арест отпущен Акыл Орозбеков, под подписку о невыезде — Жумабек Турдалиев. Они считают, что суд вынес справедливое решение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290935/
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