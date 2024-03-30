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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Фонд Клуни подал жалобу от имени Махабат Тажибек кызы в Рабочую группу ООН

В рамках своей инициативы Trial Watch Фонд Клуни за справедливость (The Clooney Foundation for Justice) подал жалобу от имени Махабат Тажибек кызы в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям. Об этом фонд сообщил в социальной сети X.

В документе утверждается, что задержание Махабат Тажибек кызы является произвольным, в том числе потому, что оно основано на расплывчатом и чрезмерно широком законе, который криминализирует «призывы к активному неподчинению» и нарушает свободу выражения мнения.

Trial Watch призывает суд вынести решение о ее освобождении.

Напомним, суд продлил срок ареста до 13 мая восьмерым задержанным журналистам — Махабат Тажибек кызы, Айке Бейшекеевой, Актилеку Капарову, Жоодару Бузумову, Азамату Ишенбекову, Сайпидину Султаналиеву, Максату Тажибек уулу и Тыныстану Асыпбекову.

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290316/
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