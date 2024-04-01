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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Дело Temirov Live. Жоодара Бузумова и Махабат Тажибек кызы оставили под стражей

Бишкекский городской суд отклонил апелляции по мере пресечения журналистов Жоодара Бузумова и Махабат Тажибек кызы. Об этом в своем Tekegram-канале сообщил Болот Темиров.

Они останутся под арестом с содержанием в СИЗО-1 до 13 мая.

Отметим, что ранее судебная коллегия Бишкекского горсуда не удовлетворила апелляционные жалобы Тыныстана Асыпбекова, Максата Тажибек уулу, Азамата Ишенбекова и Айке Бейшекеевой.

Напомним, суд продлил срок ареста до 13 мая восьмерым задержанным журналистам — Махабат Тажибек кызы, Айке Бейшекеевой, Актилеку Капарову, Жоодару Бузумову, Азамату Ишенбекову, Сайпидину Султаналиеву, Максату Тажибек уулу и Тыныстану Асыпбекову.

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290456/
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