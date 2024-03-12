Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека рассматривалась мера пресечения 10 арестованным журналистам. В итоге восемь человек остались под стражей.

Адвокат директора Temirov Live и «Айт Айт Десе» Махабат Тажибек кызы Улан Сейитбеков прокомментировал 24.kg сегодняшнее решение суда. Он также представляет интересы Айке Бейшекеевой.

«Ходатайство о продлении меры пресечения необоснованно. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, должно быть указано, при каких обстоятельствах обвиняемый может помешать следствию. Этого в документе нет, просто указали статью и просили продлить меру пресечения», — сказал юрист.

Он также отметил, что почти полтора месяца не проводилось никаких следственных мероприятий. «Их задержали 16 января. Первый раз Махабат Тажибек кызы пригласили для дачи показаний лишь в начале марта, то есть больше чем через месяц. Невольно задаемся вопросом, что они делали целый месяц», — отметил Улан Сейитбеков.

Адвокат также сообщил, что ему до сих пор неизвестно, по какой публикации возбуждено дело.

Срок ареста до 13 мая продлили также журналистам Актилеку Капарову, Жоодару Бузумову, Азамату Ишенбекову, Сайпидину Султаналиеву, Максату Тажибек уулу и Тыныстану Асыпбекову. Из-под стражи отпустили Акыла Орозбекова и Жумабека Турдалиева. Ранее также стало известно, что Сапар Акунбеков отпущен под домашний арест.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.