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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Дело Temirov Live. Журналистку Айке Бейшекееву оставили под стражей до 13 мая

Журналистка Temirov Live Айке Бейшекеева останется под арестом с содержанием в СИЗО-1 до 13 мая. Бишкекский горсуд оставил в силе решение Первомайского райсуда. Об этом сообщили 24.kg в пресс-службе суда.

По ее данным, апелляции других задержанных будут рассматриваться 1 апреля.

Отметим, что ранее судебная коллегия Бишкекского горсуда не удовлетворила апелляционные жалобы Тыныстана Асыпбекова, Максата Тажибек уулу и Азамата Ишенбекова.

Напомним, суд продлил срок ареста до 13 мая восьмерым задержанным журналистам — Махабат Тажибек кызы, Айке Бейшекеевой, Актилеку Капарову, Жоодару Бузумову, Азамату Ишенбекову, Сайпидину Султаналиеву, Максату Тажибек уулу и Тыныстану Асыпбекову.

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Были задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290221/
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